Ascolti tv i dati del 26 ottobre 2025

Bene la fiction Rai . Nella serata di ieri, domenica 26 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha coinvolto 2.685.000 spettatori pari al 17.1% di share. Poi, su Canale5 La Notte nel Cuore si ferma a 2.242.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Origins registra 383.000 spettatori (1.9%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 477.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 951.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Report segna 1.761.000 spettatori pari all'8.5% nella presentazione e 1.669.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 564.

