Ascolti TV | Domenica 26 Ottobre 2025 Màkari cala al 17.1% La Notte nel Cuore è più vicina 15.3% Ranucci riparte bene 9.3%

Nella serata di ieri, domenica 26 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. Origins intrattiene.000 spettatori (%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Report segna.000 spettatori pari al % nella presentazione e.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Un colpo perfetto raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 la Formula 1 ottiene un netto di. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 26 Ottobre 2025. Màkari cala al 17.1%, La Notte nel Cuore è più vicina (15.3%), Ranucci riparte bene (9.3%)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Banfy al Regno delle Zucche: un evento musicale unico! Domenica 26 ottobre, alle ore 14.30, il Regno delle Zucche ospiterà il neomelodico star dei sinti Banfy, protagonista di un evento musicale unico e imperdibile! Con oltre due milioni di ascolti su YouTub - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, i dati di Report e Makari 4 - Chi ha vinto tra Makari 4 in onda su Rai1, La notte nel cuore in onda su Canale5 e Che tempo che fa in onda sul Nove ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv domenica 26 ottobre: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene - Ascolti tv 26 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

Ascolti tv del 26 ottobre, Stefano De Martino ci prova ancora. Torna Report, vola Màkari - Stefano De Martino prova invece a strappare qualche punto percentuale a Scotti. Scrive dilei.it