Nella serata di ieri, domenica 26 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha interessato 2.685.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.242.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Origins intrattiene 383.000 spettatori (1.9%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 477.000 spettatori (2.6%). Su Italia1, dopo la presentazione di 42 minuti (852.000 – 4.1%), Le Iene incolla davanti al video 951.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.375.000 – 6.9%), Report segna 1.761.000 spettatori pari all’8.5% nella presentazione dalle 20:52 alle 21:49 e 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Domenica 26 Ottobre 2025. Màkari cala al 17.1%, La Notte nel Cuore è più vicina (15.3%), Ranucci riparte bene (9.3%), Fazio si ferma all'8.2-6.6%