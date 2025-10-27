Ascolti TV | Domenica 26 Ottobre 2025 Màkari cala al 17.1% La Notte nel Cuore è più vicina 15.3% Ranucci riparte bene 9.3% Fazio si ferma all’8.2-6.6%
Nella serata di ieri, domenica 26 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha interessato 2.685.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.242.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Origins intrattiene 383.000 spettatori (1.9%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 477.000 spettatori (2.6%). Su Italia1, dopo la presentazione di 42 minuti (852.000 – 4.1%), Le Iene incolla davanti al video 951.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.375.000 – 6.9%), Report segna 1.761.000 spettatori pari all’8.5% nella presentazione dalle 20:52 alle 21:49 e 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Banfy al Regno delle Zucche: un evento musicale unico! Domenica 26 ottobre, alle ore 14.30, il Regno delle Zucche ospiterà il neomelodico star dei sinti Banfy, protagonista di un evento musicale unico e imperdibile! Con oltre due milioni di ascolti su YouTub - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti - Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, bene Fazio, giù Le Iene, Report riparte dal 9,3%: tutti i numeri e dati Auditel ... Riporta libero.it
Ascolti tv, i dati del 26 ottobre 2025 - Nella serata di ieri, domenica 26 ottobre 2025, su Rai1 Màkari 4 ha coinvolto 2. Lo riporta 361magazine.com
Ascolti tv domenica 26 ottobre: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene - Ascolti tv 26 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it