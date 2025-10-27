Ascolti tv del 26 ottobre Stefano De Martino ci prova ancora Torna Report vola Màkari

Una domenica di grandi ritorni, per la Rai, che ha inaugurato la nuova stagione di Report con Sigfrido Ranucci. Il giornalista, appena colpito da un gravissimo attentato intimidatorio che ha messo in pericolo lui e la sua famiglia, ha ringraziato per la solidarietà bipartisan ma non ha mancato di sottolineare come i buoni propositi siano svaniti rapidamente. Il motivo? Una sanzione arrivata direttamente dal Garante della Privacy per gli audio trasmessi sul caso Gennaro Sangiuliano. Intanto, sul fronte caldissimo dell’access prime time, Stefano De Martino prova a strappare qualche punto percentuale a La Ruota della Fortuna arrivando fino alla fine con il famigerato pacco nero. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 26 ottobre, Stefano De Martino ci prova ancora. Torna Report, vola Màkari

