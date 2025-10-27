Ascolti TV 27 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 27 ottobre 2025. La serata televisiva del 27 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Blanca, mentre Canale 5 ha risposto con Il Grande Fratello. Italia 1 ha offerto Jack Reacher: Punto Di Non Ritorno, Rete 4 e LA7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarta Repubblica e La Torre Di Babele. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 27 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata