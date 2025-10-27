Ascolti tv 26 ottobre 2025 | Makari 4 La notte nel cuore Le Iene Che tempo che fa Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di domenica 26 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Makari 4 ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Makari 4 vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 26 ottobre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Makari 4” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Makari, i nuovi episodi della serie con protagonista Claudio Gioè ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 26 ottobre 2025: Makari 4, La notte nel cuore, Le Iene, Che tempo che fa, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Contenuti che potrebbero interessarti

Banfy al Regno delle Zucche: un evento musicale unico! Domenica 26 ottobre, alle ore 14.30, il Regno delle Zucche ospiterà il neomelodico star dei sinti Banfy, protagonista di un evento musicale unico e imperdibile! Con oltre due milioni di ascolti su YouTub - facebook.com Vai su Facebook

"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, i dati di Report e Makari 4 - Chi ha vinto tra Makari 4 in onda su Rai1, La notte nel cuore in onda su Canale5 e Che tempo che fa in onda sul Nove ... fanpage.it scrive

Ascolti tv del 26 ottobre, Stefano De Martino ci prova ancora. Torna Report, vola Màkari - Stefano De Martino prova invece a strappare qualche punto percentuale a Scotti. Da dilei.it

Ascolti tv ieri 25 ottobre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata.Ascolti tv ieri 25 ottobre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 26 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 25 ottobre 2025. Da mam-e.it