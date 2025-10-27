Ascolti Màkari vince la serata tallonato dalla Notte nel cuore De Martino agguanta Gerry Scotti
Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time su Rai1 la fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 2.685.000 spettatori pari al 17.1% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.242.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.761.000 – 8.6%), riparte con il vento in poppa la nuova stagione di Report con Sigfrido Ranucci, conquistando una media di 1.669.000 spettatori pari al 9.3% (Report Lab: 756.000 - 3.8%; Report Plus: 1.375.000 - 6.9%), terzo programma più visto in prime time. 🔗 Leggi su Iltempo.it
