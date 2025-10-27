Asce motoseghe e tifosi da tutto il mondo | alla scoperta dello Stihl Timbersport WCH25
Dai successi del team Australia e di Jack Jordan all'emozione dell'azzurro Perrin per il debutto nel torneo individuale: la prima volta del mondiale dei taglialegna in Italia, organizzata da Stihl Timbersports, è stata un successo. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
A Milano i campionati mondiali di taglio dei tronchi. 123 boscaioli da 20 paesi, armati di asce e motoseghe. Vincono gli svedesi.
Asce, seghe e motoseghe: i taglialegna in arrivo da tutto il mondo si sfidano all'Allianz Cloud