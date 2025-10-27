Arte e scienza protagoniste del progetto espositivo Quantum art - Oltre il visibile

Nell'anno internazionale delle scienze e delle tecnologie quantistiche, proclamato dalle Nazioni Unite per celebrare i 100 anni dalla nascita della meccanica quantistica, i confini tra scienza e arte si dissolvono nella mostra "Quantum Art. Oltre il visibile", in programma dall'8 novembre 2025 al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

