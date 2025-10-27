Arte e scienza protagoniste del progetto espositivo Quantum art - Oltre il visibile

Forlitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'anno internazionale delle scienze e delle tecnologie quantistiche, proclamato dalle Nazioni Unite per celebrare i 100 anni dalla nascita della meccanica quantistica, i confini tra scienza e arte si dissolvono nella mostra "Quantum Art. Oltre il visibile", in programma dall'8 novembre 2025 al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

arte scienza protagoniste progettoArte e scienza protagoniste del progetto espositivo "Quantum art - Oltre il visibile" - Nell'anno internazionale delle scienze e delle tecnologie quantistiche, proclamato dalle Nazioni Unite per celebrare i 100 anni dalla nascita della meccanica quantistica, i confini tra scienza e arte ... Segnala forlitoday.it

arte scienza protagoniste progettoWeekend tra arte, gusto e scienza: gli eventi del 25 e 26 ottobre tra Varese e provincia - Un’occasione perfetta per vivere il territorio tra cultura, sapori e divertimento intelligente (foto dal sito thethinkerlab. Da laprovinciadivarese.it

arte scienza protagoniste progettoSan Marino alla Biennale Arte 2026 con Mark Francis e il progetto “Sea of Sound” - La Repubblica di San Marino sarà protagonista alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 ... libertas.sm scrive

Cerca Video su questo argomento: Arte Scienza Protagoniste Progetto