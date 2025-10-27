Arsenal–Brighton EFL Cup | preview probabili formazioni orario e pronostico
Calcio d’inizio: mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45 italiane ( 19:45 GMT ) all’ Emirates Stadium. Ottavi di Carabao Cup. Stato delle squadre. L’Arsenal arriva al turno di coppa da capolista di Premier e reduce da un successo di misura nel derby con il Crystal Palace; Brighton reduce da un k.o. in campionato ma con l’idea di giocarsela a viso aperto in coppa. News dagli spogliatoi. Arteta dovrebbe ruotare, ma senza snobbare il torneo: si profila spazio per seconde linee e per alcuni nuovi, con valutazioni last minute su un paio di acciaccati. Brighton con qualche dubbio fisico e possibile turnover mirato, ma con undici comunque competitivo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
