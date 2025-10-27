L’ uragano Melissa sta arrivando a tutta forza sulla Giamaica. Al momento in cui scrivo, lunedì 27 ottobre, Melissa ha raggiunto categoria 5 con venti a oltre 250 kmh. Sta per piombare sulla Giamaica, dove ci si aspettano fino a 100 cm di pioggia e 4 metri di mareggiate. Sull’isola, sono stati emessi ordini di evacuazione obbligatoria per le zone costiere vulnerabili in vista di quella che sarà probabilmente la tempesta più forte mai registrata nella zona. In Italia, però, fino ad ora l’uragano Melissa non è stato nemmeno vagamente menzionato sulle pagine dei giornali principali – anche se è comparso sul Sole24ore e su SkyTg24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva l’uragano Melissa in Giamaica ma qui nessuno ne parla: eppure il riscaldamento globale riguarda tutti