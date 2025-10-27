Arriva il Milan Juric | Ci mancano solo i gol La carta Kossounou per arginare Leao
Zingonia. Una serie di pareggi che sembra senza fine, da arrestare contro un avversario di primissima fascia. Martedì sera a Bergamo arriva il Milan e per l’ Atalanta di Ivan Juric l’imperativo è cercare di fare il colpo grosso, vincendo e dando una svolta alla stagione. “Ci mancano solo i gol” è il pensiero del tecnico nerazzurro, che torna sul primo tempo di Cremona (“non mi è piaciuto”), sulla posizione di De Roon (“tornerà a centrocampo”) e lancia Kossounou come carta per provare ad arginare Leao. Atalanta-Milan, la conferenza di Ivan Juric. La mancanza del gol – “In questi momenti, in cui si crea tanto, si gioca bene e non si vince, bisogna mantenere molta calma e lucidità, valutare le prestazioni e capire che cosa manca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Milan, tra campo e mercato: i nomi in difesa! Arriva Son? “Ad oggi sembra che…” #SempreMilan #ACMilan #milan - facebook.com Vai su Facebook
?#Milan scatenato per #Sinner: arriva il commento social dopo la vittoria a Pechino - X Vai su X
Arriva il Milan, Juric: “Ci mancano solo i gol”. La carta Kossounou per arginare Leao - Il tecnico nerazzurro fa il punto alla vigilia della sfida col Milan: "Con Carnesecchi abbiamo parlato, a volte si dicono cose sbagliate. Riporta bergamonews.it
Infortunati Milan, svolta Loftus-Cheek! Le novità su Estupinian e Pulisic - Dopo il pareggio contro il Pisa, il Milan è tornato subito al lavoro a Milanello per preparare la sfida contro l’Atalanta ... Come scrive fantamaster.it
Atalanta – Milan, Juric avvisa Allegri: parole chiare! - Il tecnico della Dea ha fatto una prima analisi sul match di martedì contro il diavolo: messaggio netto rivolto al tecnico rossonero. Come scrive spaziomilan.it