Arriva il Milan Juric | Ci mancano solo i gol La carta Kossounou per arginare Leao

Zingonia. Una serie di pareggi che sembra senza fine, da arrestare contro un avversario di primissima fascia. Martedì sera a Bergamo arriva il Milan e per l’ Atalanta di Ivan Juric l’imperativo è cercare di fare il colpo grosso, vincendo e dando una svolta alla stagione. “Ci mancano solo i gol” è il pensiero del tecnico nerazzurro, che torna sul primo tempo di Cremona (“non mi è piaciuto”), sulla posizione di De Roon (“tornerà a centrocampo”) e lancia Kossounou come carta per provare ad arginare Leao. Atalanta-Milan, la conferenza di Ivan Juric. La mancanza del gol – “In questi momenti, in cui si crea tanto, si gioca bene e non si vince, bisogna mantenere molta calma e lucidità, valutare le prestazioni e capire che cosa manca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

