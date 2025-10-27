Arrestato pericoloso latitante in fuga da dieci anni | dovrà scontare 29 anni di carcere

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, nell'ambito di una operazione coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, hanno arrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni. L'uomo era destinatario di un provvedimento di cumulo pene per un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

arrestato pericoloso latitante fugaCamorra di Marano, arrestato pericoloso latitante: si nascondeva a Qualiano - Dopo oltre 14 mesi di latitanza, è finita la fuga di Alessandro Marasco, 35enne di Marano di Napoli, ritenuto vicino al clan Orlando- Lo riporta internapoli.it

arrestato pericoloso latitante fugaCalabria, arrestato il latitante Alessio Ricco - Un’importante operazione delle forze dell’ordine calabresi ha portato oggi all’arresto di Alessio Ricco, 41 anni, ritenuto un esponente di spicco della famiglia Scornaienchi di Cetraro, provincia di ... Riporta reggiotv.it

arrestato pericoloso latitante fugaColpo al clan Muto, carabinieri arrestano latitante - Si tratta di un esponente di spicco della famiglia Scornaienchi di Cetraro, nel Cosentino: numerosi i precedenti per narcotraffico e associazione mafiosa ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Pericoloso Latitante Fuga