Arrestato in Albania il latitante Bako | si nascondeva da anni utilizzando falsi nomi per evitare la cattura
Arrestato in Albania dopo oltre dieci anni di latitanza Armando Bako, esponente di un’associazione mafiosa dedita al traffico internazionale di droga. In data 23 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, è stato arrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni. Bako era destinatario di un provvedimento di cumulo pene per un totale di 29 anni di reclusione, in quanto riconosciuto appartenente a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, con canali di approvvigionamento provenienti da Colombia, Spagna e Albania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo 75 giorni nel carcere di Fier in Albania, arrestato per un incidente stradale avvenuto ad agosto, il professore Michele D’Angelo, docente di Biologia all’Università dell’Aquila, è tornato in libertà su cauzione - facebook.com Vai su Facebook
È atterrato poco dopo mezzanotte a Fiumicino il 44enne originario di San Severo arrestato ad agosto in Albania dopo un incidente stradale @TgrRai - X Vai su X
Arrestato in Albania Armando Bako: era latitante ad oltre 10 anni - Lo scorso 23 ottobre è stato arrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni. Scrive msn.com
Latitante arrestato in Albania, deve scontare 29 anni di carcere - Era irreperibile dall'aprile del 2013 Armando Bako, latitante da oltre 10 anni e arrestato in Albania nell'ambito di indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli coordinate dalla ... Scrive ansa.it