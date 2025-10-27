Arrestato in Albania il latitante Bako | si nascondeva da anni utilizzando falsi nomi per evitare la cattura

Arrestato in Albania dopo oltre dieci anni di latitanza Armando Bako, esponente di un’associazione mafiosa dedita al traffico internazionale di droga. In data 23 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, è stato arrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni. Bako era destinatario di un provvedimento di cumulo pene per un totale di 29 anni di reclusione, in quanto riconosciuto appartenente a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, con canali di approvvigionamento provenienti da Colombia, Spagna e Albania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it