Armi e droga in casa | due arresti

Il 24 ottobre u.s., la Squadra Mobile della Questura ha tratto in arresto due giovani salenitani, Pisano Antonio di anni 21 e Fiero Danilo di anni 19 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per uno di essi anche per detenzione di arma clandestina. L'attività di polizia giudiziaria scaturita da fonti info-investigative ha permesso di individuare uno smercio di droga in via Mantenga, presso il domicilio del 19enne. All'esito del servizio di osservazione, è stata effettuata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale è stato rinvenuto materiale per il peso ed il confezionamento nonché una ingente quantità di sostanze stupefacenti: 1,3 kg circa di cocaina, di cui una parte confezionata in oltre 400 dosi, pronte per lo spaccio, 4 gr.

