Armi a Israele Grimaldi Avs | A Ravenna carico fermato grazie a lavoratori del porto

"Senza i lavoratori del porto di Ravenna, un secondo carico di materiale bellico non autorizzato diretto a Israele non sarebbe stato fermato, per cui permane un significativo problema di mancati controlli, checché ne dica il Sottosegretario Silli nella sua risposta alla nostra interrogazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manifestazione a Pisa davanti alla sede di Leonardo: “Stop alla fornitura di armi a Israele” Il coordinamento “Pisa per la Palestina” ha protestato contro le collaborazioni militari tra Italia e Israele, chiedendo l’applicazione rigorosa della legge 185/90 e la riconv - facebook.com Vai su Facebook

"Abbiamo dato molte armi ad Israele e le avete usate bene", ha affermato #Trump. Dopo "definisci bambino" e "non ci sono prove che Israele abbia sparato sui civili" di Incoronata Boccia, il quadro credo sia chiaro a tutti: disumanizzazione e mistificazioni. Que - X Vai su X

Mo: Grimaldi (Avs), 'se su Flotilla si faranno male governo sarà complice' - "La Global Sumud Flotilla è in mare, a poche miglia da Gaza, con a bordo attivisti da 44 nazioni tra cui cittadini italiani. iltempo.it scrive

Le armi dall'Italia a Israele? L'export vale appena 158mila euro, ma vendiamo ancora materiali dual use - Un discorso a parte meritano, però, i prodotti definiti "dual use": materie ... Lo riporta huffingtonpost.it

Mo: Grimaldi (Avs), 'governo ascolti piazze invece di attaccare opposizioni' - "Grazie a chi ha manifestato per dire che ci sentiamo tutti responsabili ma non ci sentiamo complici. iltempo.it scrive