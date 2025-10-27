Armato di coltello e con il volto coperto rapina un ufficio postale di Gioia Tauro | arrestato

Con il volto coperto e armato di coltello aveva appena tentato di rapinare l'ufficio postale di via Scilla a Gioia Tauro. L'uomo, di origine marocchina, è stato prontamente bloccato dai carabinieri della stazione di Gioia Tauro e della sezione radiomobile.

