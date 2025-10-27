Ariston group in India con il nuovo impianto

ARISTON GROUP, multinazionale di Fabriano, nell’anconetato, attiva per le soluzioni di comfort climatico e acqua calda, annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione di un moderno impianto di produzione di scaldacqua in India. Questa operazione consentirà di avvicinare ulteriormente la produzione al mercato finale, migliorando l’efficienza dei costi per la gamma di prodotti destinati all’India e garantendo al contempo maggiore flessibilità e resilienza alla filiera produttiva. Attraverso il marchio premium Racold, Ariston Group è protagonista in India dal 1997. Lo stabilimento, situato in posizione strategica vicino a Hyderabad, nello stato di Telangana, è di proprietà di Hintastica Private Limited - joint venture tra Groupe Atlantic, player francese rilevante nel settore del comfort climatico e nella produzione di scaldacqua, e Hindware Home Innovation Limited, principale azienda indiana nel settore dei sanitari, rubinetteria, soluzioni per il bagno, elettrodomestici da cucina e scaldacqua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net