Ariosto ancora al tappeto a Nuoro In Sardegna l’ennesima delusione

Prestazione a due facce per una pallamano Ariosto che torna sconfitta dalla trasferta sarda in casa della Germancar Nuoro per 37-29. Ad un buon primo tempo, che ha consentito alle ragazze di coach Melis di condurre nel punteggio fino intervallo, ha fatto seguito una ripresa decisamente deludente, che ha consentito alle avversarie prima il sorpasso e poi di riuscire ad amministrare il successivo vantaggio fino alla sirena finale. Un ottimo inizio di gara sembrava presagire al ritorno alla vittoria per l’Ariosto, capace di scappare immediatamente nel punteggio fino all’eloquente parziale di 5-1 iniziale, maturato grazie alle reti nei primissimi minuti di Manfredini e Sallami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

