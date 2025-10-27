Ariano Irpino si sente male in strada | dimesso dall’ospedale muore sotto casa

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita accanto al proprio box auto in via Vitale, a poca distanza da piazza Mazzini, nel centro di Ariano Irpino. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, lasciando sgomenta la comunità locale. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ariano Irpino, si sente male in strada: dimesso dall’ospedale, muore sotto casa

Altre letture consigliate

All'IIS De Gruttola di Ariano Irpino continua il processo di Vendemmia. La terza fase di lavorazione dell'uva è la #Svinatura: tappa fondamentale per la vinificazione in rosso poiché separa il vino dal suo ambiente di fermentazione preparandolo alle successiv - facebook.com Vai su Facebook

Ariano Irpino, vandali a piazza Plebiscito: danni a fioriere e cassetta di legno - Brutto risveglio nel centro storico di Ariano Irpino per residenti, commercianti e utenti dei vari uffici a causa di balordi che a piazza Plebiscito e strade limitrofe di via D'Afflito e via Mancini ... Scrive ilmattino.it