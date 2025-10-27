Ariano Irpino risate e mistero con 104 motivi per convivere all’Auditorium Comunale
Prosegue la stagione teatrale di Ariano Irpino con il secondo spettacolo in cartellone, in programma domenica 16 novembre 2025 alle ore 18:30 presso l’Auditorium Comunale. In scena la compagnia di Veronica Fusaro con la commedia brillante “104 motivi per convivere”, interpretata da Giulio Bosso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
All'IIS De Gruttola di Ariano Irpino continua il processo di Vendemmia. La terza fase di lavorazione dell'uva è la #Svinatura: tappa fondamentale per la vinificazione in rosso poiché separa il vino dal suo ambiente di fermentazione preparandolo alle successiv - facebook.com Vai su Facebook
Ariano Irpino, gara non completata: la mensa resta chiusa - La refezione scolastica nei plessi di Ariano Irpino slitta, come già accaduto in passato, alla prima settimana di novembre. Lo riporta ilmattino.it