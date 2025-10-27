Ariano Irpino risate e mistero con 104 motivi per convivere all’Auditorium Comunale

Prosegue la stagione teatrale di Ariano Irpino con il secondo spettacolo in cartellone, in programma domenica 16 novembre 2025 alle ore 18:30 presso l’Auditorium Comunale. In scena la compagnia di Veronica Fusaro con la commedia brillante “104 motivi per convivere”, interpretata da Giulio Bosso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

