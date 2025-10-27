Ariano Irpino abbraccia il Rosa | prevenzione e visite senologiche gratuite

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La forza della prevenzione torna protagonista con l’iniziativa “Ariano abbraccia il Rosa”, in programma venerdì 31 ottobre, presso il Centro Pastorale di Piazza Plebiscito n.13, dalle ore 17 alle ore 20.Durante l’evento sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite grazie alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ariano irpino abbraccia rosaAriano abbraccia il rosa: la forza della prevenzione - L'articolo Ariano abbraccia il rosa: la forza della prevenzione proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Ciclismo femminile, atleta originaria di Ariano Irpino vince Giro Mediterraneo in Rosa - L’atleta astigiana ma originaria di Ariano Irpino, Matilde Vitillo, vince l'edizione 2025 del Giro Mediterraneo in Rosa, seconda gara a tappe di ciclismo femminile più importante in Italia. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ariano Irpino Abbraccia Rosa