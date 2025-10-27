Aria di festa e sogno di Natale | 100 km di luci in città e al mare
Rimini, 27 ottobre 2025 – In molte strade del centro (ma non solo) le hanno già montate. Ma per ammirare le luminarie di Natale a Rimini bisognerà attendere sabato 22 novembre. Sarà quello il giorno in cui si accenderà Il sogno del Natale, l’illuminazione coordinata lunga 100 chilometri, dal centro storico al mare, dai borghi a varie frazioni della città. Il cielo sopra piazza Cavour sarà decorato con un ’soffitto’ di luci e lampadari. Al centro il tradizionale, grande albero di Natale. Sempre in piazza Cavour saranno posizionate 6 grandi installazioni a terra. Un grande albero (alto 18 metri), sintetico, svetterà anche in piazza Tre Martiri, e tutt’intorno le luminarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
