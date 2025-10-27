Argentinatesta a testa Milei-Peronisti

1.04 Secondo i primi exit poll ("boca de urna") dei principali media argentini, il partito del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, avrebbe ottenuto circa 38,5% dei voti a livello nazionale, contro circa 37,5% dell'opposizione peronista. Nella provincia di Buenos Aires la differenza tra le due coalizioni risulterebbe ancora più ridotta,intorno a 4 punti percentuali. L'affluenza stimata è tra il 61% e il 66%.Le elezioni sono perril innovo della metà della Camera dei Deputati e di un terzo del Senato,. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it