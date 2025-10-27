Argentina vittoria schiacciante per Milei nelle elezioni midterm | le immagini della festa
ì Il presidente argentino Javier Milei ha ottenuto una vittoria schiacciante nei distretti chiave di tutto il Paese nelle elezioni di medio termine di domenica. I risultati rafforzano la possibilità di portare avanti il suo radicale esperimento di libero mercato, con il sostegno di miliardi di dollari da parte dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il partito di Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto oltre il 40% dei voti nelle elezioni nazionali per il rinnovo di quasi la metà della Camera bassa del Congresso, secondo i conteggi dei media locali che utilizzano i dati delle autorità elettorali con oltre il 97% dei voti scrutinati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
