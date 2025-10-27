Argentina vince Milei Altissimo astensionismo

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Argentina conferma Milei, alle elezioni di metà mandato il presidente conservatore vince con oltre il 40% dei voti. Altissimo anche l’astensionismo. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

