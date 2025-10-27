Argentina Milei vince le elezioni di metà mandato | Inizia la svolta

Lidentita.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito ultraliberista La Libertad Avanza (Lla), guidata dal presidente argentino Javier Milei, ha ottenuto una vittoria netta nelle elezioni di metà mandato, conquistando il 40,84% dei consensi. Un risultato che segna una svolta storica, con il partito del leader libertario che guadagna terreno persino nella provincia di Buenos Aires, tradizionale roccaforte del peronismo progressista. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

argentina milei vince le elezioni di met224 mandato inizia la svolta

© Lidentita.it - Argentina, Milei vince le elezioni di metà mandato: “Inizia la svolta”

Argomenti simili trattati di recente

argentina milei vince elezioniMilei vince a sorpresa le elezioni di medio termine in Argentina con il 40%: “Punto di svolta, ora riforme” - Trump si congratula per il successo del suo alleato sudamericano. Secondo ilfattoquotidiano.it

argentina milei vince elezioniMilei vince con il 40% le elezioni di medio termine: "Punto di svolta" - Così il presidente argentino Javier Milei dopo la vittoria alle elezioni di medio termine, dove il suo partito, la Libertad Avanza, ha ottenuto ... Come scrive iltempo.it

argentina milei vince elezioniArgentina, Milei vince le elezioni di metà mandato con oltre il 40% - Successo per Javier Milei, che in Argentina ha vinto le elezioni legislative di metà mandato per rinnovare il Congresso con il 40,8% dei voti. Da laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Argentina Milei Vince Elezioni