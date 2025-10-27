Argentina Milei vince le elezioni di metà mandato | Inizia la svolta
Il partito ultraliberista La Libertad Avanza (Lla), guidata dal presidente argentino Javier Milei, ha ottenuto una vittoria netta nelle elezioni di metà mandato, conquistando il 40,84% dei consensi. Un risultato che segna una svolta storica, con il partito del leader libertario che guadagna terreno persino nella provincia di Buenos Aires, tradizionale roccaforte del peronismo progressista. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
