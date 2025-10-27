Argentina Milei vince le elezioni di metà mandato con oltre il 40% Trump | Lavoro meraviglioso

Buenos Aires, 27 ottobre 2025 – Ampia vittoria del partito del presidente argentino Javier Milei alle elezioni di medio termine in Argentina, considerate anche un giudizio importante sull'operato del presidente eletto meno di due anni fa. Alle legislative dell’Argentina, ‘ La Libertad Avanza ’ ha infatti ottenuto il 40,84% delle preferenze, secondo i primi dati ufficiali. La coalizione peronista ‘ Fuerza Patria ’ è rimasta indietro il 24,5% dei voti.  A livello nazionale, nella categoria dei deputati, il partito al governo ha ottenuto il 40,84% – pari a 8.653.710 voti  – contro il 24,50% di Fuerza Patria, che rappresenta l'opposizione di sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

