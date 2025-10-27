Argentina Milei vince le elezioni di metà mandato con oltre il 40% | Giorno storico Trump | Lavoro meraviglioso

Buenos Aires, 27 ottobre 2025 – Ampia vittoria del partito del presidente argentino Javier Milei alle elezioni di medio termine in Argentina, considerate anche un giudizio importante sull'operato del presidente eletto meno di due anni fa. Il partito di governo ‘ La Libertad Avanza ’ ha infatti ottenuto il 40,84% delle preferenze, secondo i primi dati ufficiali. La coalizione peronista ‘ Fuerza Patria ’ è rimasta indietro il 24,5% dei voti. "Oggi è stato chiaramente un giorno storico per l'Argentina ", ha detto il presidente dal bunker della LLA a Buenos Aires, dove con il suo team ha festeggiato la vittoria alle elezioni legislative di medio termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

