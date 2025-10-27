Argentina Milei vince le elezioni a sorpresa con oltre il 40% | Trump | Lavoro straordinario
Javier Milei ottiene una sorprendente vittoria alle elezioni di metà mandato in Argentina, rafforzando il suo ruolo in parlamento e il potere di veto sulle leggi. Il successo segna un possibile cambiamento nella politica e nelle riforme economiche del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Javier Milei e la sua La Libertad Avanza hanno ottenuto una chiara vittoria alle mid term in Argentina con il 40,84% delle preferenze. Complimenti al Presidente, la sua rivoluzione continua. - facebook.com Vai su Facebook
Argentina, Milei vince le elezioni di metà mandato. Trump: "La nostra fiducia era giustificata" - X Vai su X
Milei vince a sorpresa le elezioni di medio termine in Argentina con il 40%: “Punto di svolta, ora riforme” - Trump si congratula per il successo del suo alleato sudamericano. Segnala ilfattoquotidiano.it
Argentina, Milei vince a sorpresa: il suo partito conquista più di un terzo dei deputati - Javier Milei ottiene una sorprendente vittoria alle elezioni di metà mandato in Argentina, rafforzando il suo ruolo in parlamento e il potere di veto ... Secondo fanpage.it
In Argentina il partito di Milei vince le elezioni di medio termine - (askanews) – Il presidente argentino Javier Milei ha celebrato la sua vittoria nelle elezioni di medio termine, affermando che, grazie alla nuova composizione del Congresso che entrerà i ... askanews.it scrive