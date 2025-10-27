Argentina Milei vince le elezioni a sorpresa con oltre il 40% | Trump | Lavoro straordinario

Javier Milei ottiene una sorprendente vittoria alle elezioni di metà mandato in Argentina, rafforzando il suo ruolo in parlamento e il potere di veto sulle leggi. Il successo segna un possibile cambiamento nella politica e nelle riforme economiche del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

