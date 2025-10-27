Argentina Milei vince anche le elezioni legislative con oltre il 40% Trump | lavoro straordinario congratulazioni
La Libertad avanza, partito del presidente, in netto vantaggio in quasi tutto il Paese. Due anni fa il trionfale insediamento alla Casa Rosada. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Milei sorprende tutti e vince le elezioni - La Libertà Avanza (Lla), il partito di Javier Milei, vince le elezioni di metà mandato in Argentina con il 40, 84% e conquista terreno nella provincia di Buenos Aires, tradizionale ... Lo riporta tio.ch
Argentina, Milei vince a sorpresa (con l'aiutino di Trump) - Al voto di medio termine avanza il partito LLA di Javier Milei, con quasi il 41% contro il 24,50% del centrosinistra. Lo riporta msn.com
Elezioni in Argentina oggi: test per Milei (e per l'«amico» Trump) - Il presidente Usa ha condizionato il sostegno finanziario al suo successo ... Si legge su msn.com