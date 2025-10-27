Argentina Milei vince a sorpresa | il suo partito conquista più di un terzo dei deputati

Fanpage.it | 27 ott 2025

Javier Milei ottiene una sorprendente vittoria alle elezioni di metà mandato in Argentina, rafforzando il suo ruolo in parlamento e il potere di veto sulle leggi. Il successo segna un possibile cambiamento nella politica e nelle riforme economiche del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

