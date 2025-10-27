Argentina Milei trionfa in elezioni legislative | vince con oltre il 40%
Successo del presidente argentino Javier Milei alle elezioni legislative. Il suo partito ha ottenuto un voto di fiducia cruciale che rafforza la sua capacità di portare avanti il suo radicale esperimento di libero mercato, con miliardi di dollari di sostegno da parte dell’amministrazione americana di Donald Trump. Il partito di governo di Milei ha ottenuto domenica oltre il 40% dei voti, rinnovando quasi metà della Camera bassa del Congresso, secondo i conteggi dei media basati sui dati delle autorità elettorali. La Libertad Avanza ha anche trionfato in sei delle otto province, distretti chiave del paese, rinnovando un terzo del Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
