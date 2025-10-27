Argentina Milei trionfa alle legislative Trump | Un lavoro straordinario ha la nostra fiducia
Javier Milei e la sua La Libertad Avanza hanno ottenuto una chiara vittoria alle mid term in Argentina con il 40,84% delle preferenze. La coalizione peronista Fuerza Patria, invece, si è fermata al 24,5% dei voti. Donald Trump si è congratulato con il suo alleato argentino. "Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro straordinario! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino", ha scritto Trump su Truth. Le urne si erano chiuse ieri in Argentina con l'affluenza più bassa tra quelle recenti. Poi, pochi minuti dopo la chiusura, le prime indiscrezioni dei media a indicare una lotta testa a testa tra i due principali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
