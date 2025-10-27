Argentina Milei trionfa alle elezioni | vittoria con oltre il 40% delle preferenze
(Adnkronos) – La Libertad Avanza (LLA), il partito del presidente Javier Milei, ha vinto le elezioni di medio termine in Argentina tenutesi ieri, domenica 26 ottobre, ampliando così la sua rappresentanza sia alla Camera dei deputati che al Senato in una giornata elettorale in cui ha ottenuto circa il 41 e il 42% dei voti, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
Argentina, Milei si impone alle elezioni: vittoria con oltre il 40% - X Vai su X
In Argentina, ci sono oggi le elezioni di metà mandato. È il primo test politico per il presidente Milei. Sullo sfondo, una crisi economica che non accenna a finire e un consenso in calo. Salito al potere nel 2023 promettendo “deficit zero” e il risanamento dei conti - facebook.com Vai su Facebook
Milei trionfa alle legislative: l’Argentina vira ancora a destra e ringrazia Trump - L’onda ultraliberista di Javier Milei conquista anche le elezioni di medio termine. Riporta thesocialpost.it
Milei e La Libertad Avanza: Vittoria Storica alle Elezioni in Argentina - La Libertad Avanza di Javier Milei rappresenta una svolta cruciale nelle elezioni legislative argentine, portando un cambiamento significativo nel panorama politico del paese. Come scrive notizie.it
Argentina, Milei vince (a sorpresa) le elezioni di metà mandato. E "festeggiano" anche gli Usa di Trump - La Libertà Avanza (Lla), il partito di Javier Milei, vince le elezioni di metà mandato in Argentina con il 40,84% e conquista terreno nella provincia di Buenos Aires, ... Da msn.com