Argentina Milei trionfa alle elezioni legislative | vittoria con oltre il 40% delle preferenze
(Adnkronos) – La Libertad Avanza (LLA), il partito del presidente Javier Milei, ha vinto le elezioni di medio termine in Argentina tenutesi ieri, domenica 26 ottobre, ampliando così la sua rappresentanza sia alla Camera dei deputati che al Senato in una giornata elettorale in cui ha ottenuto circa il 41 e il 42% dei voti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
