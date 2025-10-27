Argentina Milei trionfa alle elezioni legislative | vittoria con oltre il 40% delle preferenze

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Libertad Avanza (LLA), il partito del presidente Javier Milei, ha vinto le elezioni di medio termine in Argentina tenutesi ieri, domenica 26 ottobre, ampliando così la sua rappresentanza sia alla Camera dei deputati che al Senato in una giornata elettorale in cui ha ottenuto circa il 41 e il 42% dei voti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

argentina milei trionfa elezioniArgentina, Milei trionfa alle legislative. Trump: "Un lavoro straordinario, ha la nostra fiducia" - Tra mercati in risalita e tensioni sociali, il presidente punta a blindare le sue riforme ... Lo riporta ilgiornale.it

argentina milei trionfa elezioniArgentina, Milei trionfa alle elezioni: vittoria con oltre il 40% delle preferenze - La Libertad Avanza (LLA), il partito del presidente Javier Milei, ha vinto le elezioni di medio termine in Argentina tenutesi ieri, domenica 26 ottobre, ampliando così la sua rappresenta ... msn.com scrive

argentina milei trionfa elezioniArgentina, Milei vince (a sorpresa) le elezioni di metà mandato. E "festeggiano" anche gli Usa di Trump - La Libertà Avanza (Lla), il partito di Javier Milei, vince le elezioni di metà mandato in Argentina con il 40,84% e conquista terreno nella provincia di Buenos Aires, ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Argentina Milei Trionfa Elezioni