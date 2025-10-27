Argentina Milei celebra il trionfo alle elezioni | E' il congresso più riformista di sempre

“ Non ho dubbi che avremo il Congresso più rifor mista della storia dell’Argentina ” Così il presidente argentino Javier Milei ha commentato la vittoria del suo partito alle elezioni legislative, con oltre il 40% dei voti. “Passiamo dai 37 ai 101 deputati, e dai 6 ai 20 senatori” ha aggiunto Milei mentre la folla dei suoi sostenitori, accorsi nella sede del partito a Buenos Aires, esultava con cori e applausi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, Milei celebra il trionfo alle elezioni: "E' il congresso più riformista di sempre"

