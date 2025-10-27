Argentina Milei a valanga vince le elezioni di metà mandato

“E’ una giornata storica, siamo ad un punto di svolta” per la ricostruzione del Paese. Sono queste le prime parole che Javier Milei, presidente dell’Argentina, pronuncia con grande orgoglio a commento della vittoria del suo partito alle elezioni legislative. Con oltre il 40,84% dei voti, La Libertà Avanza (Lla) vince le elezioni di metà mandato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

