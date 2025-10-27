Argentina Meloni esulta per Milei | Congratulazioni amico mio!
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esulta per la vittoria di Javier Milei alle elezioni legislative argentine. “Congratulazioni, amico mio!”, ha scritto la premier sui social pubblicando una foto che la ritrae insieme al presidente argentino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Il partito di governo di Milei ha ottenuto oltre il 40% dei voti, rinnovando quasi metà della Camera bassa del Congresso, secondo i conteggi dei media basati sui dati delle autorità elettorali. La Libertad Avanza ha anche trionfato in sei delle otto province, distretti chiave del paese, rinnovando un terzo del Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
