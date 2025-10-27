Argentina Javier Milei stravince le elezioni mid-term

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’Argentina Javier Milei ha vinto le elezioni di medio termine con più del 40% dei voti nazionali. Una conferma per il mandato, secondo il presidente, per «proseguire sulla strada riformista». Il risultato, che contraddice molti sondaggi, costituisce un enorme sollievo per l’esecutivo, poiché l’incertezza che circonda le elezioni aveva messo l’economia argentina e la sua valuta sotto una forte pressione per due mesi. E ha anche innescato la promessa di ingenti aiuti da parte del suo alleato americano Donald Trump, fino a 40 miliardi di dollari. «Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

argentina javier milei stravinceArgentina, Milei stravince le legislative e rafforza il legame con gli Usa. Trump: "Ottimo lavoro" - Ampia vittoria del partito del presidente Milei alle legislative di medio termine in Argentina, considerate anche un giudizio importante sull'operato del presidente eletto meno di due anni fa. Da affaritaliani.it

argentina javier milei stravinceJavier Milei stravince le elezioni mid-term in Argentina - Il presidente dell’Argentina Javier Milei ha vinto le elezioni di medio termine con più del 40% dei voti nazionali. Riporta msn.com

argentina javier milei stravinceArgentina, il “miracolo” Milei vacilla. La ricetta alla prova del voto - Domenica 26 ottobre si terranno le elezioni di midterm, gli argentini sono chiamati a rinnovare la metà della Camera (127 seggi, con un mandato di 4 anni) e un terzo del Senato (24 seggi, con un ... Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Argentina Javier Milei Stravince