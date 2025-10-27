Argentina ecco perché Milei ha vinto e come miglioreranno i rapporti economici con l’Italia

Secoloditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni legislative di metà mandato in Argentina hanno segnato una netta vittoria per il governo del presidente Javier Milei. La sua coalizione, La Libertad Avanza, ha ottenuto circa il 41% dei voti a livello nazionale, superando di quasi dieci punti il principale blocco peronista riunito sotto la sigla Fuerza Patria. Con questo risultato, M ilei rafforza la propria posizione politica e potrà contare su un Congresso più favorevole per la seconda metà del suo mandato. Un voto che consolida il progetto libertario. Il presidente ha interpretato il risultato come una conferma del mandato ricevuto nel 2023 e come un segnale chiaro della volontà degli argentini di “non tornare al passato”, in riferimento ai governi peronisti che hanno dominato gran parte della politica recente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

argentina ecco perch233 milei ha vinto e come miglioreranno i rapporti economici con l8217italia

© Secoloditalia.it - Argentina, ecco perché Milei ha vinto e come miglioreranno i rapporti economici con l’Italia

Argomenti simili trattati di recente

argentina perch233 milei haArgentina, Milei vince (a sorpresa) le elezioni di metà mandato. E Trump si congratula: «Lavoro straordinario» - La Libertà Avanza (Lla), il partito di Javier Milei, vince le elezioni di metà mandato in Argentina con il 40,84% e conquista terreno nella provincia di Buenos Aires, ... ilmessaggero.it scrive

argentina perch233 milei haArgentina, l'estrema destra di Javier Milei trionfa alle legislative di metà mandato - Il partito di governo di Milei ha ottenuto oltre il 40 per cento dei voti alle elezioni di metà del mandato, con le quali è stata rinnovata quasi la metà dei seggi alla Camera bassa del Congresso e un ... Si legge su msn.com

argentina perch233 milei haArgentina, Milei vince le elezioni di metà mandato con oltre il 40% - BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Successo per Javier Milei, che in Argentina ha vinto le elezioni legislative di metà mandato per rinnovare il Congresso con il 40,8% dei voti. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Argentina Perch233 Milei Ha