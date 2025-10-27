Argentina ecco perché Milei ha vinto e come miglioreranno i rapporti economici con l’Italia
Le elezioni legislative di metà mandato in Argentina hanno segnato una netta vittoria per il governo del presidente Javier Milei. La sua coalizione, La Libertad Avanza, ha ottenuto circa il 41% dei voti a livello nazionale, superando di quasi dieci punti il principale blocco peronista riunito sotto la sigla Fuerza Patria. Con questo risultato, M ilei rafforza la propria posizione politica e potrà contare su un Congresso più favorevole per la seconda metà del suo mandato. Un voto che consolida il progetto libertario. Il presidente ha interpretato il risultato come una conferma del mandato ricevuto nel 2023 e come un segnale chiaro della volontà degli argentini di “non tornare al passato”, in riferimento ai governi peronisti che hanno dominato gran parte della politica recente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
