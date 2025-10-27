L’Argentina ha scelto di restare con Javier Milei. Le urne di metà mandato, chiamate a rinnovare metà della Camera e un terzo del Senato, hanno consegnato una vittoria netta al presidente e al suo movimento, La Libertad Avanza, che ha superato la soglia del 40% su scala nazionale. È un risultato inatteso per molti, maturato al termine di una campagna dai toni più contenuti ma politicamente decisiva. Trump: “La nostra fiducia in lui confermata dal popolo argentino”. «Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua travolgente vittoria in Argentina», ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Argentina, dallo shock economico al successo politico: Milei vince ancora e incassa il sostegno americano