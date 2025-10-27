Arezzo chiuso un tratto della Senese-Aretina per rischio caduta cavi dell’alta tensione

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Disagi alla circolazione nella zona aretina per la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 73 Var “Senese-Aretina”, disposta in via precauzionale a causa del rischio di caduta di alcuni cavi dellalta tensione appartenenti al gestore della rete elettrica. Il provvedimento interessa il tratto compreso tra il km 153,900 e il km 163,100, in entrambe le direzioni di marcia, nel territorio comunale di Arezzo. Anas ha reso noto che sono state istituite deviazioni temporanee, regolarmente segnalate sul posto, per consentire agli automobilisti di proseguire lungo percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arezzo chiuso un tratto della senese aretina per rischio caduta cavi dell8217alta tensione

© Lanazione.it - Arezzo, chiuso un tratto della Senese-Aretina per rischio caduta cavi dell’alta tensione

Altre letture consigliate

arezzo chiuso tratto seneseArezzo, chiuso un tratto della Senese-Aretina per rischio caduta cavi dell’alta tensione - Anas ha reso noto che sono state istituite deviazioni temporanee, regolarmente segnalate sul posto, per consentire agli automobilisti di proseguire lungo percorsi alternativi ... Si legge su lanazione.it

arezzo chiuso tratto seneseCavi dell’alta tensione a rischio caduta, strada chiusa - AREZZO: Stop al traffico su un tratto della strada statale 73 Var Senese- Segnala toscanamedianews.it

arezzo chiuso tratto seneseA1, riaperto il tratto tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze - Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze, precedentemente chiuso a ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Chiuso Tratto Senese