Arezzo chiuso un tratto della Senese-Aretina per rischio caduta cavi dell’alta tensione

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Disagi alla circolazione nella zona aretina per la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 73 Var “Senese-Aretina”, disposta in via precauzionale a causa del rischio di caduta di alcuni cavi dell’alta tensione appartenenti al gestore della rete elettrica. Il provvedimento interessa il tratto compreso tra il km 153,900 e il km 163,100, in entrambe le direzioni di marcia, nel territorio comunale di Arezzo. Anas ha reso noto che sono state istituite deviazioni temporanee, regolarmente segnalate sul posto, per consentire agli automobilisti di proseguire lungo percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, chiuso un tratto della Senese-Aretina per rischio caduta cavi dell’alta tensione

