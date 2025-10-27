Area ex Breda fine dell’attesa I lavori partiranno tra un mese Prima i parcheggi poi l’hotel

Pistoia, 27 ottobre 2025 – Sulle scrivanie c’è più o meno tutto. O almeno, tutto ciò che conta per occupare finalmente l’area di cantiere. Pagati tutti gli oneri, arrivati tutti i permessi a costruire, a Roberto Antonio Puccini, colui che rappresenta cioè la maggioranza della società Tred e che da qualche settimana è pure investito del ruolo di amministratore delegato, strappiamo una data: “Fine novembre. Anche prima”. Argomento: area ex Breda, quattro anni fa – era il novembre 2021 – aggiudicata all’asta alla Tuscany Real Estate Development srl per la cifra di 3 milioni e 850mila euro. Un tempo di attesa piuttosto lungo nel corso del quale di cose ne sono accadute molte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

