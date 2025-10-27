Archimede di Costanza Di Quattro apre la nuova stagione del Teatro della Citta
Archimede, testo teatrale scritto da Costanza Di Quattro e diretto da Alessio Pizzech che vede in scena Mario Incudine neipanni del matematico siracusano, è lo spettacolo a cui è affidata, mercoledì 29 ottobre alle 21, l'inaugurazione della Stagione 2025-2026 del Teatro Vitaliano Brancati.
