Arce rubati 45 dispositivi informatici all' istituto comprensivo Giovanni Paolo II

Un grave atto predatorio ha scosso la comunità di Arce (Frosinone). Nella notte tra domenica e lunedì, personale della Stazione Carabinieri di Arce è intervenuto presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II", situato in Via Marconi, a seguito di un furto avvenuto all'interno della scuola. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it