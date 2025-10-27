Arbitro Napoli Inter quanti errori per Mariani | i precedenti da incubo

Inter News 24 Arbitro Napoli Inter, tutti gli errori in carriera dell’arbitro Maurizio Mariani dopo il calcio di rigore concesso contro i nerazzurri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’arbitro Maurizio Mariani dopo l’errore in Napoli Inter. GLI ERRORI DI MARIANI – Maurizio Mariani, arbitro da tempo internazionale, è stato al centro di discussioni accese già in passato. Per esempio dal 2021 in un Inter-Juventus quando per un calcio di Dumfries su Alex Sandro in area ci fu bisogno del Var (Guida) per ristabilire la reale dinamica delle cose: e anche questo aprì polemiche all’infinito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Napoli Inter, quanti errori per Mariani: i precedenti da incubo

