Arbitro Juve Udinese designato il fischietto per la sfida di Serie A Fermato Colombo dopo gli errori nel match dei bianconeri contro la Lazio | le designazioni
Arbitro Juve Udinese, designato il fischietto per la sfida di Serie A: gli aggiornamenti in vista del match. Dopo le polemiche, arriva la decisione dell’AIA. Gli errori commessi durante Lazio-Juventus costano caro alla squadra arbitrale: l’arbitro Andrea Colombo e la coppia VAR formata da Meraviglia e Maresca sono stati fermati. Con la pubblicazione delle designazioni per il turno infrasettimanale (nona giornata di Serie A), è arrivata la conferma: i loro nomi non compaiono in nessun match, né in campo né al VAR. Una decisione, quella dei vertici arbitrali, che suona come un’ammissione di colpa e che conferma le proteste bianconere al termine del match dell’Olimpico, perso 1-0 dalla Juventus e culminato con l’esonero di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Quando Marotta commentava le scelte arbitrali per la Juve e in panchina c’era Conte Nel 2013, dopo Juve-Genoa, Marotta sostenne che l'arbitro Guida, in quanto napoletano, non avrebbe dovuto dirigere la partita contro la Juventus https://www.ilnapolista.it/2 - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Mauro: “Il Var si permette di fare l’arbitro. Juve troppo modesta, con Spalletti non migliora” - X Vai su X
Juventus-Udinese verrà arbitrata da Di Bello. Le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale di Serie A - domani tornerà in campo la Serie A per il turno infrasettimanale e la Juventus, priva di allenatore dopo l'esonero di Tudor, sfiderà l'Udinese mercoledì allo Stadium. Come scrive tuttojuve.com
Arbitri, fermato anche Colombo. La designazione per Juventus-Udinese - Anche il direttore di gara del match di ieri tra Juventus e Lazio, contrassegnato da diverse polemiche, non è stato designato per il prossimo turno di Serie A. Lo riporta ilbianconero.com
Serie A, gli arbitri della 9a giornata, tutte le designazioni: Di Bello a Juve-Udinese - Resi noti gli arbitri della nona giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 28 a mercoledì 30 ottobre ... Come scrive sport.virgilio.it