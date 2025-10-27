Arbitro Juve Udinese designato il fischietto per la sfida di Serie A Fermato Colombo dopo gli errori nel match dei bianconeri contro la Lazio | le designazioni

Arbitro Juve Udinese, designato il fischietto per la sfida di Serie A: gli aggiornamenti in vista del match. Dopo le polemiche, arriva la decisione dell’AIA. Gli errori commessi durante Lazio-Juventus costano caro alla squadra arbitrale: l’arbitro Andrea Colombo e la coppia VAR formata da Meraviglia e Maresca sono stati fermati. Con la pubblicazione delle designazioni per il turno infrasettimanale (nona giornata di Serie A), è arrivata la conferma: i loro nomi non compaiono in nessun match, né in campo né al VAR. Una decisione, quella dei vertici arbitrali, che suona come un’ammissione di colpa e che conferma le proteste bianconere al termine del match dell’Olimpico, perso 1-0 dalla Juventus e culminato con l’esonero di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

