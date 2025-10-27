Arbitri e azzardo | 152 trovati a scommettere sulle partite uno da solo su più di 18mila match Scandalo in Turchia
Il calcio turco e in particolare il mondo arbitrale trema. Il presidente della federazione nazionale turca, Ibrahim Haciosmanoglu, ha dichiarato che 152 arbitri hanno piazzato scommesse sulle partite. Un comunicato sul sito web della Tff (la federazione nazionale in questione) afferma che sette dei 152 erano arbitri di alto livello e altri 15 assistenti arbitrali di alto livello. In base ai dati ricevuti dalla Tff, 371 dei 571 ufficiali di gara in attività nei campionati professionistici avevano un conto scommesse. Un solo arbitro ha piazzato scommesse su 18mila e 227 partite, mentre altri dieci direttori di gara su più di 10mila partite e 42 arbitri su più di mille, secondo il comunicato della federazione nazionale turca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
