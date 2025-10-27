Aprire al calcio femminile il nuovo stadio di San Siro | la richiesta dei politici di Milano

Far giocare le squadre femminili di Milan e Inter nel nuovo stadio che i club intendono costruire a fianco dell'attuale Meazza, includendole nei calendari sportivi dell'impianto. È quanto chiede un ordine del giorno presentato da Diana De Marchi (Pd) e approvato all'unanimità dal consiglio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it