Aprire al calcio femminile il nuovo stadio di San Siro | la richiesta dei politici di Milano
Far giocare le squadre femminili di Milan e Inter nel nuovo stadio che i club intendono costruire a fianco dell'attuale Meazza, includendole nei calendari sportivi dell'impianto. È quanto chiede un ordine del giorno presentato da Diana De Marchi (Pd) e approvato all'unanimità dal consiglio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Aprire al calcio femminile il nuovo stadio di San Siro: la richiesta dei politici di Milano - In vista del nuovo stadio, il consiglio comunale chiede a Inter e Milan di trovare spazio anche per le loro compagini femminili ... Riporta milanotoday.it
Athora Italia sostiene il calcio femminile: nuovo Title Partner della Serie A Women - Athora Italia, compagnia assicurativa vita parte del Gruppo Athora, è il nuovo Title Partner della Serie A Women. Secondo milanofinanza.it
L'ex Cagliari Lulù Oliveira è il nuovo allenatore della squadra femminile del Riccione - brasiliano ha già esordito con due successi in altrettante gare giocate nella formazione che milita in Serie C ... Secondo unionesarda.it